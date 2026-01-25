Cesena errori e sfortuna Il Bari resta tabù Due traverse e il gol fantasma del pari

Il match tra Cesena e Bari si è concluso con la vittoria ospite per 2-1, segnando un risultato difficile da digerire per i padroni di casa. Non sono mancati i momenti di sfortuna, tra traverse e un gol fantasma che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’incontro. La partita ha evidenziato alcune criticità e l’ostinato tabù del Bari in questa sfida, rimanendo un episodio da analizzare con calma.

CESENA 1 BARI 2 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (36’ st Guidi), Zaro, Mangraviti (36’ st Celia); Ciervo, Bisoli (28’ st Magni), Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Arrigoni, Zamagni, Francesconi, Olivieri, Galvagno. All.: M. Mignani. BARI (3-4-1-2): Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolau; Mane (23’ st Pagano), Verreth, Braunoder, Dorval; De Pieri, Rao (18’ st Dickmann); Gytkjaer (18’ st Moncini). A disp.: Pissardo, Marfella, Burgio, Meroni, Kassama, Stabile, Colangiuli, Bellomo, Cerri. All.: M. Longo. Arbitro: L. Marinelli di Tivoli. Reti: 6’ st Rao, 15’ st Ciervo, 31’ st Moncini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

