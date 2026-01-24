DIRETTA | Cesena Bari 0-0 | traverse di Blesa e Frabotta il primo tempo si chiude senza reti

La partita tra Cesena e Bari si è conclusa senza reti nel primo tempo, nonostante alcune occasioni da entrambe le squadre. Blesa e Frabotta hanno colpito le traverse, mantenendo il punteggio invariato. La ripresa è iniziata con le stesse formazioni e un'opportunità per il Cesena, con Shpendi che ha sfiorato il gol. La partita prosegue con equilibrio e attenzione da entrambe le parti.

51': GOL DEL BARI. Rete di Rao che dal limite apre il destro nell'angolino alla sinistra di Klinsmann. Bianconeri beffati 46': si ricomincia senza cambi. Subito una grossissima occasione per il Cesena con Shpendi servito davanti al portiere, che riesce a deviare in angolo 45+1': Frabotta si libera e calcia dal limite mandando fuori di poco. È l'ultima azione del primo tempo 39': altra traversa del Cesena. Questa volta è Frabotta col sinistro dal limite a colpire il legno, col pallone che poi rimbalza nei pressi della linea di porta ma non entra 36': romagnoli vicinissimi al vantaggio. Diretta, Cesena-Bari 0-0 liveCESENA-BARI 0-0 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. In panchina: 1 ... DIRETTA | Cesena Bari 0-045+1': Frabotta si libera e calcia dal limite mandando fuori di poco. È l'ultima azione del primo tempo 42': angolo battuto da Ciervo, Blesa da due passi riesce solo a sfiorare con la testa e la palla ... Serie B – 21ª giornata di Campionato Cesena vs Bari In diretta il 24.01.2026 su: Radio Norba Music e live Facebook Voce al Bari Ore 14:40

