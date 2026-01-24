Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Segneranno entrambe al Nicola Ceravolo
Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Catanzaro e Sampdoria al “Nicola Ceravolo”. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per una partita che si preannuncia equilibrata. Nonostante le recenti sconfitte in trasferta contro Frosinone e Venezia, il Catanzaro mantiene posizioni di classifica favorevoli e cerca di confermarsi sul proprio campo, con entrambe le squadre che potrebbero segnare.
intro-inizInserimento formazioni pronosticiio Nonostante sia reduce due sconfitte in trasferta sui campi delle due prime della classe, per 2-0 contro il Frosinone e per 2-1 contro il Venezia, il Catanzaro è ancora all’interno della zona playoff e ovviamente punta a restarci. La Sampdoria invece, che resta sul pareggio a Marassi contro l’Entella, si trova al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Catanzaro-Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Segneranno entrambe al “Nicola Ceravolo”Analisi della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:15 al “Nicola Ceravolo”.
Argomenti discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Catanzaro-Sampdoria; Catanzaro-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Catanzaro, Sozza di Seregno al Ceravolo per la sfida contro la Sampdoria; Catanzaro-Sampdoria: le probabili formazioni.
Catanzaro-Sampdoria 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Catanzaro-Sampdoria ... sport.virgilio.it
Catanzaro-Sampdoria: probabili formazioni e diretta TVCatanzaro-Sampdoria si gioca il 25 gennaio alle 17:15: probabili formazioni, stadio, orario e dove vedere il match di Serie B in TV e streaming. ligurianotizie.it
GIORNATA 21 La Sampdoria si presenta al match odierno di Catanzaro dopo il deludente pareggio contro la Virtus Entella. Ben due dirette concorrenti come Spezia e Bari hanno vinto e hanno fatto precipitare i blucerchiati al 19° posto: inutile dire qu - facebook.com facebook
Sampdoria, Gregucci: “Vincere a Catanzaro Serve un’impresa” x.com
