Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Segneranno entrambe al Nicola Ceravolo

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Catanzaro e Sampdoria al “Nicola Ceravolo”. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per una partita che si preannuncia equilibrata. Nonostante le recenti sconfitte in trasferta contro Frosinone e Venezia, il Catanzaro mantiene posizioni di classifica favorevoli e cerca di confermarsi sul proprio campo, con entrambe le squadre che potrebbero segnare.

