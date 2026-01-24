Catanzaro-Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Segneranno entrambe al Nicola Ceravolo

Analisi della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:15 al “Nicola Ceravolo”. Esamineremo formazioni, quote e pronostici, con attenzione alla possibilità di entrambe le squadre di segnare. Nonostante le recenti sconfitte in trasferta contro Frosinone e Venezia, il Catanzaro mantiene una posizione in zona playoff e mira a confermare la propria competitività in questa partita.

Nonostante sia reduce due sconfitte in trasferta sui campi delle due prime della classe, per 2-0 contro il Frosinone e per 2-1 contro il Venezia, il Catanzaro è ancora all'interno della zona playoff e ovviamente punta a restarci. La Sampdoria invece, che resta sul pareggio a Marassi contro l'Entella, si trova al quartultimo posto e.

