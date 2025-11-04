Scoperta dai carabinieri base di spaccio nel quartiere San Leone | arrestati due pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, insieme ai colleghi della stazione di Catania Nesima, hanno arrestato due uomini di 46 e 37 anni, entrambi catanesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione rientra nell’ambito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

