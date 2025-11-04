Catania operazione antidroga a San Leone | due pusher arrestati dai Carabinieri

L'azione del Nucleo Operativo e della Stazione di Nesima. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi della Stazione di Catania Nesima, hanno arrestato due uomini di 46 e 37 anni, entrambi catanesi, accusati – sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giudiziaria – di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che mira anche a colpire le risorse economiche della criminalità organizzata.

