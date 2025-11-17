Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | aperture straordinarie

Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Roma. Il Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo aprirà eccezionalmente al pubblico in due date speciali del Giubileo 2025: martedì 18 novembre e sabato 22 novembre 2025. In entrambe le giornate sarà possibile visitare non solo il celebre monumento barocco, ma anche il piccolo giardino segreto che si cela alle sue spalle, accessibile dalla scalinata di via Garibaldi 30. Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone difficilmente immagina che proprio dietro la sua monumentale facciata si nasconda un’oasi verde dal fascino antico. 🔗 Leggi su Funweek.it

