Cassano Irpino si scalda “Aspettando la Befana”.

Cassano Irpino si appresta a vivere una serata di tradizione e comunità con l’evento “Aspettando la Befana”, previsto per lunedì 5 gennaio 2026 a partire dalle ore 20. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e radicata cultura locale, in attesa dell’arrivo della Befana. La serata rappresenta un’opportunità per coinvolgere cittadini e visitatori in un appuntamento che unisce storia, tradizione e spirito di comunità.

Cassano Irpino si prepara a vivere una serata di tradizione e convivialità con l'evento "Aspettando la Befana", in programma lunedì 5 gennaio 2026 a partire dalle ore 20.00 in Piazza Vittorio Emanuele III.La manifestazione offrirà un clima di festa pensato per grandi e piccoli, con musica dal.

