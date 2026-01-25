caso dei soldati in afghanistan meloni spiazzata da trump e dalle frasi inaccettabili sugli alleati nato

Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna alle dichiarazioni di Donald Trump sul ruolo dei soldati italiani in Afghanistan, sottolineando l'importanza degli alleati della Nato. La leader italiana ha reagito alle parole considerate inaccettabili, evidenziando la necessità di rispetto e collaborazione tra gli alleati europei e statunitensi. La vicenda ha suscitato attenzione e reazioni tra i leader europei, sottolineando l'importanza di un dialogo condiviso.

Anche Giorgia Meloni alza la voce contro Donald Trump. Le presidente del Consiglio si accoda al coro di proteste dei leader europei contro l’uscita del presidente degli Stati Uniti sui soldati alleati “un po’ lontani dalla linea del fronte” in Afghanistan. Una dichiarazione stigmatizzata dalla prima ministra italiana, che ha chiesto “rispetto” al capo della Casa Bianca dopo le condanne arrivate dal premier britannico Keir Starmer, del presidente francese Emmanuel Macron e dai primi ministri di Polonia e Danimarca, Donald Tusk e Mette Frederiksen. La frase di Trump sui soldati alleati in Afghanistan A scatenare le reazioni indignate dei governi europei, nel segno dalla spaccatura interna alla Nato sulla questione Groenlandia, sono state le affermazioni rilasciate da Trump con cui ha sminuito il contributo dei Paesi alleati nell’operazione Nato scattata nel 2001 in Afghanistan a seguito dell’attentato dell’11 settembre, e durata per 20 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ira di Meloni contro Trump: “Frasi sull’Afghanistan inaccettabili. La nostra amicizia merita rispetto”L’Italia esprime fermezza rispetto alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull'Afghanistan, ritenendo inaccettabili le affermazioni sui soldati alleati e il loro ruolo sul campo.

Afghanistan, Meloni risponde a Trump. “Morti 53 soldati italiani, 700 i feriti. Parole inaccettabili, amicizia è rispetto”Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla presenza italiana in Afghanistan, sottolineando la perdita di 53 soldati e i 700 feriti.

Meloni avverte Trump sul caso dei soldati in Afghanistan: «Stupore per le dichiarazioni, frasi non accettabili»ROMA È stata l’ennesima goccia, quella che ha fatto traboccare persino il vaso di Palazzo Chigi. Spingendo a una presa di posizione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ... ilmessaggero.it

Le scuse della Casa Bianca agli inglesi: eroiLONDRA – Donald Trump fa marcia indietro sull’Afghanistan, perlomeno riguardo ai soldati britannici e dopo che Keir Starmer ha protestato due volte, in pubblico venerdì, in privato sabato chiamando la ... repubblica.it

