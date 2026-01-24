Afghanistan Meloni risponde a Trump Morti 53 soldati italiani 700 i feriti Parole inaccettabili amicizia è rispetto

Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla presenza italiana in Afghanistan, sottolineando la perdita di 53 soldati e i 700 feriti. La premier ha ribadito che le parole del presidente americano sono inaccettabili e ha ricordato che l’amicizia tra alleati si basa sul rispetto reciproco. La questione evidenzia l’importanza del ruolo italiano nel contesto internazionale e nelle operazioni di pace.

E' ferma la replica di Giorgia Meloni al presidente Trump, c he aveva ironizzato sull'impegno degli alleati Nato nel controllo dell'Afghanistan dopo la caduta del regime talebano. Il presidente americano aveva sminuito il ruolo delle forze Nato di altri Paesi, Italia compresa, pur senza citarla direttamente. "Sostengono di avere mandato un po' di truppe in Afghanistan, ed è vero ma sono rimaste nelle retrovie, lontane dalle linea del fronte". Un falso storico, accuse da rispedire al mittente visti i tanti sacrifici umani dei soldati italiani e di quelli europei per difendere la "democrazia" in Afghanistan dopo gli attacchi agli Usa dell'11 settttembre.

