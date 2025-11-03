Riaperto il ponte Borgo Santa Maria

Riapre da oggi, il ponte di Borgo Santa Maria, dopo due mesi e mezzo di chiusura al traffico, dovuta all’incendio che ha colpito l’infrastruttura lo scorso 14 agosto. L’annuncio sui social, da parte dell’assessore alla Mobilità del comune di Latina, Gianluca Di Cocco, che spiega come “dalle 7. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

