Carolina Benvenga rivisita una delle canzoni più amate dai bambini

È disponibile online il video animato di “I due liorni”, il nuovo brano di Carolina Benvenga. La canzone, un classico dell’infanzia, è stata rivisitata in una versione colorata e originale, pensata per coinvolgere bambini e adulti. Questo progetto offre un modo nuovo di riscoprire un brano amato, con un’animazione curata e un testo che invita alla gioia e alla condivisione.

È online il coloratissimo video animato de " I DUE LIOCORNI ", il nuovo brano di CAROLINA BENVENGA. Un classico intramontabile dell'infanzia torna in una versione nuova e divertente, pronta a far cantare ancora una volta grandi e piccini. Tra coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti e un'aquila reale, tutti gli animali salgono sull'Arca di Noè, tranne i due liocorni! Questo video è il primo targato "CAROLINA CHILDREN": la nuova serie di video animati di Carolina Benvenga pensata per i più piccoli, con contenuti semplici, divertenti e facili da seguire, in perfetta sintonia con storie e canzoni create apposta per loro.

