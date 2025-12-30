Carolina Benvenga a teatro per la Befana | Un magico natale con Carolina
Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15.00 e 18.00 sul palco del teatro Celebrazioni “Un magico natale con Carolina” conCarolina Benvenga. Una produzione Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, regia Morena D’Onofrio, coreografie Fiorella Nolis, disegno luci. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Carolina Benvenga, rinviati a febbraio i concerti a Catania e Palermo - CATANIA – Un’improvvisa laringite acuta, aggravata da affaticamento respiratorio e dai postumi dell’influenza stagionale, ha costretto l’artista Carolina Benvenga a fermare il suo tour. livesicilia.it
Teatro: rinviati a febbraio gli spettacoli siciliani di Carolina - Carolina Benvenga: rinviati gli spettacoli siciliani a febbraio 2026 La star più amata dai bambini sarà a Palermo sabato 7 febbraio 2026 e a Catania domenica 8 febbraio 2026. ienesiciliane.it
