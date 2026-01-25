Carniglia nuovo direttore del dipartimento della prevenzione

A partire da gennaio 2026, Luca Carniglia ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Questa nomina segna un passo importante nel percorso di tutela della salute pubblica e delle attività di prevenzione sul territorio. Carniglia si propone di guidare il dipartimento con competenza e attenzione alle esigenze della comunità, contribuendo al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e promozione della salute.

Luca Carneglia è da questo mese di gennaio 2026 il direttore del dipartimento della prevenzione dell' Azienda USL Toscana nord ovest. L'attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa dalla direttrice generale Maria Letizia Casani in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l'integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine, all'interno del settore di competenza, a favorire l'adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi. Carneglia succede nel ruolo a Roberta Consigli, in pensione proprio da gennaio 2026, che l'Azienda ringrazia nuovamente per il lavoro svolto con competenza e passione.

