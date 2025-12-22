Università Fulvio Celico nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Fulvio Celico sarà il nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma dal 1° gennaio 2026 per lo scorcio del mandato 2026-2027. Il prof. Celico ha ottenuto, al primo turno di votazioni, la maggioranza assoluta degli aventi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

