Sanità | l' Asl saluta il pensionamento del direttore del Dipartimento della salute mentale Angelo Cerù

L'Azienda Usl Toscana nord ovest annuncia il pensionamento di Angelo Cerù, direttore del Dipartimento della salute mentale, a partire da gennaio 2026. Cerù ha guidato con impegno e professionalità questa importante struttura, contribuendo allo sviluppo dei servizi di salute mentale nella regione. La sua esperienza e dedizione rappresentano un patrimonio che rimarrà un riferimento per il settore.

