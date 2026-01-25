Il Carnevale 2026 si avvicina, offrendo un'occasione per i tradizionali festeggiamenti e momenti di convivialità. Dopo le festività natalizie, rappresenta un appuntamento importante nel calendario italiano. Con date precise e tradizioni radicate, questa festa offre l'opportunità di partecipare a eventi e sfilate, rinnovando il senso di comunità e cultura locale. Ecco quando si celebra il Carnevale nel 2026 e cosa aspettarsi.

Ora che le festività natalizie non sono altro che un lontano ricordo, l'attenzione di chi è alla ricerca di un motivo per festeggiare è tutta rivolta al Carnevale 2026. Una festività caratterizzata da maschere più o meno elaborate, coriandoli colorati, cibo tradizionale e riti che non sono mai cambiati. Quello che invece cambia a cadenza annuale è proprio la data in cui cadono le celebrazioni carnevalesche. Questo perché il calendario del Carnevale è legato a quello religioso della Pasqua. La fine del Carnevale, infatti, coincide con l'inizio del periodo di Quaresima, che viene inaugurato dal Mercoledì delle Ceneri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carnevale 2026: ecco quando si festeggia quest'anno

Quando è Carnevale 2026: date, significato e perché quest’anno arriva ‘tardi’Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con il Martedì Grasso che cade il 13.

Torna il Carnevale Oleggese: quando si festeggia e cosa si faIl Carnevale Oleggese torna nel 2026 con tre sfilate previste nelle domeniche dell'1, 8 e 15 febbraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Carnevale 2026, ecco le date dei rioni

Argomenti discussi: Carnevale 2026: ecco quando si festeggia e quando chiudono le scuole; Carnevale 2026: quando inizia, quanto dura e le date da segnare; Quando c'è il Carnevale Ambrosiano 2026 e come differisce da quello romano; Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso.

Carnevale 2026: ecco quando si festeggia quest'annoLe date ufficiali del Carnevale 2026: Giovedì Grasso, Martedì Grasso e Domenica di Carnevale ... ilgiornale.it

Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì GrassoCarnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Le date, in quanto festività mobile, cambiano ogni anno e c'è un'ulteriore differenza tra rito romano ... fanpage.it

LOCALI • Carnevale da Antico Caffè Franchin il 17 Febbraio dalle ore 19,30 festeggia il Carnevale in maschera nel salotto rodigino in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo Gran buffet di Carnevale €15 a persone Info e prenotazioni: 348 0733806 (Jo - facebook.com facebook

A Stigliano il Carnevale compie 40 anni. Quattro giorni di festa dal 14 al 17 febbraio. Una tradizione fatta da tutta la comunità. x.com