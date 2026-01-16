Torna il Carnevale Oleggese | quando si festeggia e cosa si fa
Il Carnevale Oleggese torna nel 2026 con tre sfilate previste nelle domeniche dell'1, 8 e 15 febbraio. Durante l’evento, i carri allegorici si alterneranno ai gruppi mascherati lungo i viali dell’Allea, offrendo un’occasione di festa e tradizione per la comunità locale. Un appuntamento annuale che celebra la cultura e i colori del Carnevale, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.
Tutto pronto per l'edizione 2026 del Carnevale Oleggese. Tornano quest'anno le tre sfilate sui viali dell'Allea, previste nelle domeniche 1, 8 e 15 febbraio, con i carri allegorici alternati dai gruppi mascherati. Confermati anche i numerosi appuntamenti dedicati ai bambini, primo fra tutti il.
