Torna il Carnevale Oleggese | quando si festeggia e cosa si fa

Il Carnevale Oleggese torna nel 2026 con tre sfilate previste nelle domeniche dell'1, 8 e 15 febbraio. Durante l’evento, i carri allegorici si alterneranno ai gruppi mascherati lungo i viali dell’Allea, offrendo un’occasione di festa e tradizione per la comunità locale. Un appuntamento annuale che celebra la cultura e i colori del Carnevale, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

