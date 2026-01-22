Quando è Carnevale 2026 | date significato e perché quest’anno arriva ‘tardi’

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con il Martedì Grasso che cade il 13. Questa festività, radicata nella tradizione cristiana e popolare, celebra la fine dell’inverno e l’inizio della Quaresima. Quest’anno, il Carnevale arriva più tardi rispetto a molte altre occasioni, influenzato dal calendario liturgico e da vari fattori culturali. Di seguito, scopri le date, il significato e le ragioni di questa temporizzazione particolare.

Roma, 22 gennaio 2026 – Ogni anno il Carnevale cambia data, ma resta uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno italiano. Maschere, carri, feste in piazza e tradizioni secolari scandiscono un periodo che affonda le radici nella storia religiosa e popolare del Paese. Ma quando cade il Carnevale 2026? E perché quest’anno arriva più avanti nel calendario? Le date del Carnevale 2026. Nel 2026 il Martedì Grasso cade il 17 febbraio, segnando la fine ufficiale del Carnevale. Di conseguenza, le giornate clou della festa saranno concentrate nella seconda metà di febbraio. Le date principali da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

