Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni | si segue la pista del suicidio con la pistola d'ordinanza

Un carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato rinvenuto senza vita nella caserma di Cagnano Varano, Foggia. Le autorità stanno valutando la pista del suicidio, in seguito al ritrovamento con la pistola d'ordinanza. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia). Le indagini sono in corso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanzaUn giovane carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato trovato morto nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

