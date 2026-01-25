Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni | si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanza

Un giovane carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato trovato morto nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Le autorità stanno seguendo principalmente la pista del suicidio, ipotizzando che possa aver utilizzato la pistola d’ordinanza. La notizia ha suscitato attenzione sulla tragica perdita e sulle circostanze che hanno portato a questo gesto.

Un carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia). Le indagini sono in corso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

