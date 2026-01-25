Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni | si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanza

Un giovane carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato trovato morto nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Le autorità stanno seguendo principalmente la pista del suicidio, ipotizzando che possa aver utilizzato la pistola d’ordinanza. La notizia ha suscitato attenzione sulla tragica perdita e sulle circostanze che hanno portato a questo gesto.

Un carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia). Le indagini sono in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cadavere di un 22enne in un casolare abbandonato: si segue la pista del suicidio Leggi anche: Giovane carabiniere trovato morto in caserma Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Cagnano Varano: 25enne carabiniere forestale trovato morto in caserma; Anziano trovato senza vita nel Mezzano, indagano i carabinieri; Suo fratello è stato arrestato, la telefonata svuota-casa: l’ultima terribile truffa; Casina, ladro in fuga aggredisce il carabiniere che lo aveva trovato e scappa di nuovo. Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanzaUn carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia) ... fanpage.it Carabiniere forestale trovato morto in caserma: aveva 25 anni. Dramma nel Foggiano, la scoperta choc dei colleghiUn giovane carabiniere forestale, un ragazzo di appena 25 anni, è stato trovato morto sabato pomeriggio a Bagno di Cagnano Varano ... msn.com Cagnano Varano: 25enne carabiniere forestale trovato morto in caserma - facebook.com facebook Uno studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto questa sera accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme erano stati i genitori che lo avevano vi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.