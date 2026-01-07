Forte dei Marmi telefoni guasti da un mese e mezzo la rabbia del Comune | E’ interruzione di pubblico servizio

Il Comune di Forte dei Marmi ha comunicato di aver avviato le procedure legali per affrontare l’interruzione dei telefoni pubblici, che dura da circa un mese e mezzo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni, che considerano il guasto come una violazione del servizio pubblico. L’amministrazione si impegna a tutelare gli interessi della collettività e a risolvere rapidamente la problematica.

Forte dei Marmi (Lucca), 7 gennaio 2026 – Il Comune di Forte dei Marmi ( Lucca) annuncia di aver "avviato le procedure necessarie per contestare l'interruzione del servizio pubblico e per tutelare gli interessi della collettività". Il motivo? Da un mese mezzo non è stato risolto un guasto che interessa la rete telefonica dell'amministrazione comunale e varie utenze private del territorio. Lo rende noto lo stesso Comune. L'Amministrazione, si spiega in una nota, "nel corso di questo lungo periodo, ha mantenuto un confronto costante con il gestore della rete, ricevendo comunicazioni che continuano a richiamare la complessità del guasto senza tuttavia fornire indicazioni certe sui tempi di risoluzione.

