Rissa a bordo treno costretto a fermarsi in stazione | 5 denunciati per interruzione di pubblico servizio
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Forlì hanno denunciato cinque persone per aver causato l’interruzione di pubblico servizio, arrestando un episodio di rissa a bordo di un treno che ha dovuto fermarsi in stazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione dei responsabili, contribuendo a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sui mezzi pubblici.
Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Forlì hanno denunciato cinque soggetti con l'accusa di interruzione di pubblico servizio in concorso. Si tratta di un 31enne, due 22enni, un 18enne e un 19enne cittadini nordafricani, che alla stazione ferroviaria hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
