Rissa a bordo treno costretto a fermarsi in stazione | 5 denunciati per interruzione di pubblico servizio

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Forlì hanno denunciato cinque persone per aver causato l’interruzione di pubblico servizio, arrestando un episodio di rissa a bordo di un treno che ha dovuto fermarsi in stazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione dei responsabili, contribuendo a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sui mezzi pubblici.

