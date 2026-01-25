Oggi si svolge la 69ª edizione del Campaccio Cross Country, una delle gare più importanti nel panorama della corsa campestre internazionale. Partecipano atleti di alto livello provenienti da tutto il mondo, con particolare attenzione alle prestazioni delle atlete. In questa occasione, il pubblico si concentra sul supporto a Battocletti, tra le protagoniste dell’evento. Un appuntamento di livello globale che conferma il prestigio della manifestazione nel calendario dell’atletica.

Va in scena oggi la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, una delle manifestazioni di corsa campestre più prestigiose al mondo, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, evento che richiama il meglio dell’atletica internazionale. L’edizione 2026 presenta una novità: una collocazione in calendario inedita, lontana dal tradizionale 6 gennaio. La scelta è legata alla vicinanza con i Mondiali di Cross disputati il 10 gennaio a Tallahassee, in Florida. Tutti gli occhi sono puntati sulla gara femminile e su Nadia Battocletti (nella foto). La mezzofondista trentina, 25 anni, torna al Campaccio dopo la vittoria dello scorso anno sui sei chilometri del tracciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Campaccio Cross Country. Occhi puntati sulle atlete. Tutto il tifo per Battocletti

Presentato il 69esimo Campaccio Cross Country: l’Italia si affida ancora a Nadia BattoclettiIl 69esimo Campaccio Cross Country è stato ufficialmente presentato a Milano, presso la sede di Banco BPM.

Nadia Battocletti in testa al World Cross Country Tour! Campaccio decisivo, ma attenzione a ShimketNadia Battocletti guida la classifica generale del World Cross Country Tour, il prestigioso circuito internazionale di corsa campestre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: On conferma la partnership con il Campaccio Cross Country anche nel 2026; Il Campaccio Cross Country. Occhi puntati sulle atlete. Tutto il tifo per Battocletti; i top runner del 69° campaccio cross country che parla africano; Dove vedere il Campaccio in tv e in streaming.

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'edizione 2026 del Campaccio ... oasport.it

Campaccio 2026, ecco i favoriti!Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Nadia Battocletti, attesissima protagonista della gara femminile. SAN GIORGIO SU LEGNANO – San Giorgio su Legnano è pronta ad accendersi di passione, storia ... sportlegnano.it

Domani la prima gara dell'anno per la campionessa europea di cross Nadia Battocletti, al via nel 69° Campaccio di San Giorgio su Legnano (Milano) dopo la vittoria della scorsa stagione facebook

Nadia Battocletti in testa al World Cross Tour! La migliore al mondo nelle campestri, ora il Campaccio - x.com