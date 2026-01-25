Durante l’evento di Forza Italia al Teatro Manzoni di Milano, Carlo Calenda, segretario di Azione, ha espresso interesse per una collaborazione futura, dichiarando di essere “felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme”. L’iniziativa, che celebra i 32 anni del video di Berlusconi e avvia la campagna referendaria, rappresenta un momento di confronto tra le forze politiche per valutare possibili sinergie.

Carlo Calenda, segretario di Azione, è intervenuto all’evento di Forza Italia al Teatro Manzoni di Milano, una tre giorni che ha celebrato i 32 anni del video della discesa in campo di Silvio Berlusconi e dato il via alla campagna referendaria. «Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti che non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra. Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio», ha detto. «Oggi più che mai la battaglia per la libertà richiede scelte coraggiose, ovvero avere la forza di rendersi autonomi da chi è nemico dell’Europa, e Azione non defletterà», ha continuato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Calenda a Forza Italia: «Felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme»

Calenda su Forza Italia: “Se ci sarà spazio di lavorare insieme sarò felicissimo”. Ma mette un palettoCalenda commenta le possibilità di collaborazione con Forza Italia, affermando: «Se ci sarà spazio di lavorare insieme sarò felicissimo», pur precisando un limite.

Calenda all'evento di Forza Italia a Milano: "Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme"Durante l'evento di Forza Italia a Milano, Calenda ha espresso apertura verso la possibilità di collaborare, commentando:

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: Possibile accordo per candidato a Milano; Letizia Moratti: Noi più liberali rispetto agli alleati. Per Forza Italia inizia un'altra fase; Forza Italia a Napoli, Tajani: I cittadini del Sud non siano di serie B; Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: 'Possibile accordo per candidato a Milano'.

Calenda a Forza Italia: «Felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme»Carlo Calenda, segretario di Azione, è intervenuto all’evento di Forza Italia al Teatro Manzoni di Milano, una tre giorni che ha celebrato i 32 anni del video della discesa in campo di Silvio Berlusco ... msn.com

Forza Italia, Paolo Berlusconi: Calenda ottimo politico, speriamo entri in coalizionePaolo Berlusconi promuove Carlo Calenda: È un ottimo politico, speriamo che faccia parte anche lui della coalizione, ha detto l'imprenditore e fratello ... lapresse.it

Calenda all'evento di Forza Italia a Milano: "Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme" x.com

ROMA: Hanno sfilato anche diversi rappresentanti delle forze politiche, come il leader di Azione, Carlo Calenda, i giovani di Forza Italia, il Partito liberal democratico e Ora - facebook.com facebook