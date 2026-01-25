Calenda su Forza Italia | Se ci sarà spazio di lavorare insieme sarò felicissimo Ma mette un paletto

Calenda commenta le possibilità di collaborazione con Forza Italia, affermando: «Se ci sarà spazio di lavorare insieme sarò felicissimo», pur precisando un limite. La sua dichiarazione mette in evidenza la necessità di un’area politica orientata a valori liberali, popolari e riformisti, rispondendo a una domanda crescente nel Paese. La discussione riflette le sfide e le opportunità di un fronte moderato nel panorama politico italiano.

C’è una frase che pesa più delle altre, perché fotografa uno spazio politico vuoto e una domanda che cresce nel Paese: « Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti ». Carlo Calenda la pronuncia dal palco dell’evento ‘Più libertà, più crescita’ organizzato da Forza Italia, e non è una semplice dichiarazione d’intenti. È un messaggio politico diretto, quasi una sfida, lanciata a un sistema bloccato tra sovranismi di destra ed estremismi di sinistra, incapace di offrire una prospettiva credibile a quell’elettorato moderato che non si riconosce negli slogan. Non è un caso che Calenda scelga quel contesto e quel pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Calenda all'evento di Forza Italia a Milano: "Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme"Durante l'evento di Forza Italia a Milano, Calenda ha espresso apertura verso la possibilità di collaborare, commentando:

Calenda a Forza Italia: «Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme». Poi la stoccata a Salvini: «Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani»Durante l’evento di Forza Italia, Carlo Calenda ha sottolineato la volontà di collaborare, auspicando uno spazio condiviso.

Calenda manda un segnale a Forza Italia: Il Paese ha bisogno di liberali, popolari e riformisti: felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insiemeQuesto Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra: Carlo Calenda, segretario di Azi ... affaritaliani.it

Calenda: «Abbiamo un dialogo con tutti i partiti»ROMA Quello con Forza Italia « è un dialogo che abbiamo con tutti i partiti, sono stato da Atreju, sono andato al circolo Matteotti qui a Milano. Nelle grandi città noi abbiamo sempre fatto scelte di ... corrieredellacalabria.it

Antonio #Tajani ha dichiarato che con Carlo #Calenda "si può avere un dialogo forte", citando l'esperienza in Basilicata come possibile modello per collaborazioni future tra Forza Italia e Azione anche a Milano e in altre grandi città. @ultimora_pol x.com

ROMA: Hanno sfilato anche diversi rappresentanti delle forze politiche, come il leader di Azione, Carlo Calenda, i giovani di Forza Italia, il Partito liberal democratico e Ora - facebook.com facebook