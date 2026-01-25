Durante l'evento di Forza Italia a Milano, Calenda ha espresso apertura verso la possibilità di collaborare, commentando:

Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti» e che questi «non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra»: Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha spiegato all'evento di Forza Italia nel suo discorso, simile a una piattaforma politica. «Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme - ha aggiunto - sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Calenda all'evento di Forza Italia a Milano: "Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme"

Forza Italia, Tajani: "Apriamo al confronto con Calenda, se son rose fioriranno"Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato la disponibilità al dialogo con forze politiche diverse, tra cui Calenda.

Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: "Possibile accordo per candidato a Milano"Forza Italia si prepara alle elezioni comunali di Milano, con un incontro al Teatro Manzoni in occasione dell’anniversario dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: Possibile accordo per candidato a Milano; Una sinistra di anime morte. L'opposizione secondo Calenda; Calenda a Fi, felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme; Sull'Iran la memoria corta di Renzi, Calenda e altri italiani (di L. Borsatti).

Calenda manda un segnale a Forza Italia: Il Paese ha bisogno di liberali, popolari e riformisti: felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insiemeQuesto Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti e che questi non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra: Carlo Calenda, segretario di Azi ... affaritaliani.it

Calenda a Forza Italia: «Felicissimo se ci sarà spazio per lavorare insieme»Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha spiegato all'evento di Forza Italia nel suo discorso, simile a una piattaforma politica ... corriere.it

Antonio #Tajani ha dichiarato che con Carlo #Calenda "si può avere un dialogo forte", citando l'esperienza in Basilicata come possibile modello per collaborazioni future tra Forza Italia e Azione anche a Milano e in altre grandi città. @ultimora_pol x.com

ROMA: Hanno sfilato anche diversi rappresentanti delle forze politiche, come il leader di Azione, Carlo Calenda, i giovani di Forza Italia, il Partito liberal democratico e Ora - facebook.com facebook