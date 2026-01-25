Calciomercato Cremonese colpo a sorpresa in attacco | dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli

La Cremonese si rinforza in attacco con l’arrivo di Djuric dal Parma, in un’operazione conclusa rapidamente. Dopo la recente sconfitta contro il Sassuolo, la società ha deciso di intervenire prontamente per migliorare la rosa. Di seguito, i dettagli e le cifre dell’affare che rappresenta una mossa strategica in vista delle prossime partite.

