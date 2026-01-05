Calciomercato Pisa colpo ad effetto in attacco! Arriva Durosinmi del Viktoria Plzen | visite mediche e dettagli

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pisa annuncia l’ingaggio di Durosinmi, attaccante proveniente dal Viktoria Plzen. L’operazione si sta concludendo con le visite mediche e l’accordo ufficiale. Si tratta di un intervento strategico per rafforzare il reparto offensivo della squadra, in un momento chiave della stagione. Dettagli e aggiornamenti sull’operazione saranno comunicati a breve, segnando un passo importante nel mercato dei nerazzurri.

dell’operazione in chiusura Il Pisa ha deciso di rompere gli indugi e di lanciare un segnale fortissimo al campionato. La compagine toscana, attualmente fanalino di coda della classifica in coabitazione con Fiorentina e Verona, ha piazzato il colpo di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato pisa colpo ad effetto in attacco arriva durosinmi del viktoria plzen visite mediche e dettagli

© Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, colpo ad effetto in attacco! Arriva Durosinmi del Viktoria Plzen: visite mediche e dettagli

Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, colpo Esposito: accordo con lo Spezia e visite mediche in arrivo

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attacco in difficoltà e altro ko in trasferta, Roma chiamata alla svolta.

calciomercato pisa colpo effettoCalciomercato Pisa, ai dettagli il colpo Durosinmi: sarà l’acquisto più oneroso della storia del club nerazzurro - Calciomercato Pisa | Il Pisa è pronto a rompere gli indugi nel mercato di gennaio 2026 con un'operazione che segna un vero e ... news-sports.it

calciomercato pisa colpo effettoDoppio colpo per il Pisa . Ecco Tsawa e Durosimni - Il primo arriva dallo Zurigo (è nell’under 21), il secondo dal Viktoria Plzen. lanazione.it

calciomercato pisa colpo effettoCalciomercato in diretta 5 gennaio: colpaccio del Pisa - Tra gli affari più importanti, come accennato giá nelle notizie di ieri, il Pisa ha chiuso per un colpo importante in attacco, con esperienza europea. it.blastingnews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.