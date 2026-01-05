Calciomercato Pisa colpo ad effetto in attacco! Arriva Durosinmi del Viktoria Plzen | visite mediche e dettagli

Il Pisa annuncia l’ingaggio di Durosinmi, attaccante proveniente dal Viktoria Plzen. L’operazione si sta concludendo con le visite mediche e l’accordo ufficiale. Si tratta di un intervento strategico per rafforzare il reparto offensivo della squadra, in un momento chiave della stagione. Dettagli e aggiornamenti sull’operazione saranno comunicati a breve, segnando un passo importante nel mercato dei nerazzurri.

dell'operazione in chiusura Il Pisa ha deciso di rompere gli indugi e di lanciare un segnale fortissimo al campionato. La compagine toscana, attualmente fanalino di coda della classifica in coabitazione con Fiorentina e Verona, ha piazzato il colpo di . Attacco in difficoltà e altro ko in trasferta, Roma chiamata alla svolta. Calciomercato Pisa, ai dettagli il colpo Durosinmi: sarà l'acquisto più oneroso della storia del club nerazzurro - Calciomercato Pisa | Il Pisa è pronto a rompere gli indugi nel mercato di gennaio 2026 con un'operazione che segna un vero e ...

Doppio colpo per il Pisa . Ecco Tsawa e Durosimni - Il primo arriva dallo Zurigo (è nell’under 21), il secondo dal Viktoria Plzen. lanazione.it

Calciomercato in diretta 5 gennaio: colpaccio del Pisa - Tra gli affari più importanti, come accennato giá nelle notizie di ieri, il Pisa ha chiuso per un colpo importante in attacco, con esperienza europea. it.blastingnews.com

#Pisa, rinforzo in attacco per #Gilardino #Calciomercato - facebook.com facebook

Pisa, in chiusura l'accordo per Durosinmi del Viktoria Plzen. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Pisa #Durosinmi x.com

