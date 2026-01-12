Robinio Vaz Roma | i giallorossi chiudono per il colpo dal Marsiglia! Formula cifre e dettagli dell’acquisto in attacco

Robinio Vaz Roma: i giallorossi hanno concluso l'acquisto dal Marsiglia. Ecco i dettagli della trattativa, incluse la formula, le cifre e le condizioni dell'operazione. La squadra si rafforza con un attaccante che combina esperienza e potenziale, segnando un passo importante nella strategia di rafforzamento della rosa.

Robinio Vaz Roma: i giallorossi hanno chiuso il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli del nuovo attaccante in arrivo La Roma ha deciso di fare sul serio e di ridisegnare il proprio attacco con una strategia a doppio binario: esperienza immediata e talento cristallino per il futuro. Se nelle ultime ore il club è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Robinio Vaz Roma: i giallorossi chiudono per il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli dell’acquisto in attacco Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia Leggi anche: Roma, fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C’è concorrenza di Bundesliga e Premier League Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma all’assalto di Robinio Vaz: fiducia sulla chiusura dell’operazione; Roma, trattativa nel vivo con il Marsiglia per Robinio Vaz; ROMA MERCATO Roma attiva sul mercato: trattative per Robinio Vaz e Dragusin; Fabrizio Romano: “Zirkzee bloccato, la Roma accelera su Robinio Vaz. Raspadori la priorità” (VIDEO). Robinio Vaz alla Roma? Chi è l'esterno del Marsiglia a un passo dai giallorossi: età, caratteristiche, carriera, ingaggio - In attesa di Raspadori, per cui sono decisive le prossime ore, la formazione giallorossa potrebbe aver trovato l'accordo per Robinio ... ilmessaggero.it

Robinio Vaz alla Roma? Chi è l'attaccante del Marsiglia a un passo dai giallorossi: età, caratteristiche, carriera, ingaggio - In attesa di Raspadori, per cui sono decisive le prossime ore, la formazione giallorossa potrebbe ... msn.com

Robinio Vaz fuori dai piani di De Zerbi: possibile esclusione contro il Bayeux - I giallorossi stano cercando di superare la concorrenza di vari club europei, ma serve un'offerta da circa 20 milioni di euro. msn.com

Trattativa al momento complicata, ma i dialoghi sono ancora in corso Le ultime su Robinio Vaz #ASRoma #Calciomercato x.com

Come scrive Il Messaggero, il nome di Robinio Vaz è sempre più caldo per la Roma. Dopo l'addio quasi definitivo alla pista Zirkzee, i giallorossi stanno insistendo per il talento del Marsiglia. I rapporti con i francesi sono ottimi, ancora di più con il loro ds Be - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.