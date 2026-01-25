Calcio serie C il Perugia esce dal Del Duca coi nervi a fior di pelle Tedesco è una furia | La società si faccia sentire
Nel match di calcio di serie C, il Perugia ha lasciato il campo con i nervi tesi. Tedesco ha richiesto maggiore coinvolgimento da parte della società, evidenziando le tensioni interne. Le immagini televisive hanno mostrato che il rigore che ha deciso la partita era inesistente, sollevando dubbi sulla correttezza delle decisioni arbitrali e l’atmosfera di tensione tra squadra e staff.
Le immagini televisive hanno confermato: il rigore che ha condannato alla sconfitta il Perugia era inesistente. Una mortificazione enorme per chi aveva fatto di tutto per strappare un risultato positivo, che poteva far comodo indubbiamente, al cospetto di una squadra nettamente più forte.
Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduoIl Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.
Calcio serie C, la corsa del Perugia ricomincia da Guidonia. Tedesco: "Dobbiamo dare continuità"Il Perugia torna in campo in Serie C con l’obiettivo di mantenere continuità e migliorare le proprie prestazioni.
