Calcio serie C il Perugia esce dal Del Duca coi nervi a fior di pelle Tedesco è una furia | La società si faccia sentire

Nel match di calcio di serie C, il Perugia ha lasciato il campo con i nervi tesi. Tedesco ha richiesto maggiore coinvolgimento da parte della società, evidenziando le tensioni interne. Le immagini televisive hanno mostrato che il rigore che ha deciso la partita era inesistente, sollevando dubbi sulla correttezza delle decisioni arbitrali e l’atmosfera di tensione tra squadra e staff.

