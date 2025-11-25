Calcio serie C è un Grifo che torna a fare emozionare Riccardo Gaucci | Una vittoria dedicata a due persone speciali

Ora si può dire, le vecchie emozioni sono tornate. Questo è un Perugia che, qualora continuasse a mantenere questo piglio, è destinato a far nuovamente emozionare una tifoseria che tante amarezze ha dovuto subire nei tempi più recenti.Uno dei meriti principali è sicuramente di Riccardo Gaucci, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio serie C, è un Grifo che torna a fare emozionare. Riccardo Gaucci: "Una vittoria dedicata a due persone speciali"

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: i neroverdi agguantano il pareggio con Thorstvedt al 95’ Stadio Città del Tricolore Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi - facebook.com Vai su Facebook

In occasione della 12ª Giornata di Campionato i campi della Serie A Enilive si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Calcio Serie A e @WeWorldOnlus contro la violenza sulle donne. Vai su X

Risultati Serie C, classifiche/ Cittadella in extremis, +3! Diretta gol live score (23 novembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi domenica 23 novembre 2025 delle partite per la 15^ giornata del campionato. Da ilsussidiario.net

SERIE C - Vittorie per Renate, Arezzo, Ternana, Catania e Cosenza, ecco tutti i risultati - Il Cosenza batte il Benevento, Catania al momento in vetta nel girone C, in attesa della Salernitana. Segnala napolimagazine.com

Serie C: Catania-Padova sarà la finale di coppa Italia, cosa è successo ieri e quando si gioca - Rimini, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra. Lo riporta sport.virgilio.it