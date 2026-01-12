Calcio | Inter e Napoli pareggiano nello scontro diretto il Milan non ne approfitta a Firenze

Domenica 11 gennaio si sono disputate quattro partite della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Inter e Napoli hanno pareggiato nello scontro diretto, mantenendo invariati gli equilibri in classifica, mentre il Milan non ha sfruttato l’occasione per avvicinarsi ai vertici nella trasferta di Firenze. Un turno che si è concluso senza grandi sorprese per le prime posizioni della classifica.

Si chiude senza grandi scossoni almeno per i piani alti della classifica il programma di domenica 11 gennaio, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la ventesima giornata (la prima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Domani il turno si completerà con i posticipi Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese. Il big match di cartello dell'intero weekend è finito in pareggio a 'San Siro' tra Inter e Napoli, che hanno dato vita ad un incontro vibrante e ricco di emozioni in un vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto. Prima "X" del campionato per i nerazzurri, che interrompono una sequenza di sei successi consecutivi in Serie A venendo raggiunti due volte dai partenopei e dovendo accontentarsi di un 2-2 dal sapore agrodolce.

