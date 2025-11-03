Calcio il Milan vince lo scontro diretto con la Roma Vittoria all’ultimo respiro dell’Inter a Verona
Lotta scudetto più aperta che mai dopo le cinque partite domenicali valevoli per la decima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il mezzo passo falso di ieri del Napoli, bloccato sullo 0-0 in casa dal Como, aveva dato una grande occasione a tutte le altre pretendenti al titolo e a conti fatti sono state le milaniste ad approfittarne più di chiunque altro. Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto infatti la Roma a San Siro nel big match più atteso del weekend, tornando al successo dopo due pareggi consecutivi ed imponendosi per 1-0 grazie al gol di Pavlovic nel primo tempo e alla parata di Maignan sul rigore di Dybala all’82’. 🔗 Leggi su Oasport.it
