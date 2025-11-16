Il riscatto delle capitoline. Dopo la’inaspettata sconfitta contro la Fiorentina la Roma si è presa il derby in occasione della domenica riservata alla sesta giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, imponendosi di misura contro la Lazio e consolidando così il primo posto nella classifica. Come sempre intensa la disputa tra le giallorosse e le biancocelesti, il cui equilibrio è stato rotto al 29’ da Di Guglielmo, autrice di un sinistro mortifero partito dal limite dell’area. Tesa poi la situazione nel resto della partita, con le ragazze di Luca Rossettini andate vicino al raddoppio in un paio di occasioni e con le laziali che non sono riuscite a trovare la via per il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio femminile: la Roma vince il derby e consolida la leadership in Serie A. Sorpresa Napoli, ok Juve