calcio a 5 giostra del gol per francia e ucraina agli europei 2026 armenia a punteggio pieno

La fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2026 prosegue, evidenziando le prime classifiche e le prestazioni delle squadre. Francia e Ucraina si contendono la leadership, mentre l'Armenia si conferma a punteggio pieno. Con il passare delle giornate, gli incontri stanno contribuendo a definire il quadro complessivo del torneo, offrendo uno sguardo sempre più chiaro sulla corsa alle qualificazioni.

Prosegue la fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2026 e, giornata dopo giornata, il quadro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Le prime risposte sono arrivate, tra conferme attese e risultati che rimescolano le carte. Nel Gruppo A la Francia era chiamata a reagire dopo il pareggio contro la Croazia e, nella trasferta di Riga contro la Lettonia, l’obiettivo era chiaro: conquistare i primi tre punti del cammino. Missione compiuta per la selezione transalpina, che si impone con autorità grazie alle reti di Mouhoudine (23’04” e 32’00”), Belhaj (29’38”), Mohammed (35’07”) e Tourè (39’58”), mettendo in cassaforte un successo pesante in chiave classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio a 5: agli Europei 2026 Francia e Croazia impattano, Lettonia a valanga agli Europei 2026

Calcio a 5: colpaccio Armenia agli Europei 2026. Lituania e Cechia si fermano sul pari

