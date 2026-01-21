Calcio a 5 | agli Europei 2026 Francia e Croazia impattano Lettonia a valanga agli Europei 2026

Gli Europei di calcio a 5 2026 sono iniziati mercoledì 21 gennaio con le prime partite del Gruppo A. La Francia e la Croazia hanno pareggiato, mentre la Lettonia ha ottenuto una vittoria convincente. La competizione prosegue con le squadre impegnate nelle prossime sfide per qualificarsi alle fasi successive del torneo continentale.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si sono ufficialmente aperti in questo mercoledì 21 gennaio, con le prime gare della rassegna continentale che sono andate in archivio, per quanto riguarda il Gruppo A. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Croazia-Francia 2-2 La gara d’apertura vive un primo tempo spumeggiante. Croati in vantaggio al 14? con Kustura, ma i transalpini reagiscono immediatamente ribaltando la partita in meno di due minuti con Touré e Guirio. Si va all’intervallo con i Bleus in vantaggio 2-1, ma nella ripresa una nuova zampata di Kustura al 35? sistema le cose sul 2-2. Lettonia-Georgia 4-0 A Riga i padroni di casa dominano, guidati dal ct italiano (ex azzurro, Massimiliano Bellarte). 🔗 Leggi su Oasport.it

