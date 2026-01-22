Calcio a 5 | colpaccio Armenia agli Europei 2026 Lituania e Cechia si fermano sul pari

Nella seconda giornata degli Europei di calcio a 5 2026, Armenia ottiene una vittoria importante contro avversarie di rilievo come Lituania e Cechia, che invece si sono fermate sul pareggio. Dopo le partite di ieri nel Gruppo A, oggi si sono svolte le gare del Gruppo B, proseguendo con intensità e equilibrio in questa fase iniziale del torneo.

Proseguono a ritmo serrato, dopo la giornata inaugurale di ieri, gli Europei 2026 di calcio a 5. Dopo le gare del Gruppo A oggi, giovedì 22 gennaio, è stata la volta del Girone B. Ecco come sono andate le cose. Armenia-Ucraina 2-1 Vittoria inattesa ma meritata dell'Armenia di Ruben Nazaretyan. Dopo lo 0-0 del primo tempo, l'Ucraina sblocca la partita con la rete di Pervieiev dopo il 25?, ma gli armeni non mollano pareggiando poco prima della mezz'ora Dermenjyan, capace di esaltarsi a meno di due minuti dalla fine quando ancora lui griffa il punto del 2-1 che fa esplodere di gioia l'Armenia del futsal.

