Caduti Afghanistan Meloni mette in riga Trump e attende rettifica | Palazzo Chigi scrive a Nato e Usa

Il governo italiano, con un comunicato ufficiale, ha chiarito la propria posizione riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui militari italiani caduti in Afghanistan. L’obiettivo è ristabilire la verità dei fatti e riconoscere il contributo delle forze italiane, mantenendo rapporti diplomatici rispettosi e senza creare tensioni. Palazzo Chigi ha scritto alla Nato e agli Stati Uniti per ribadire l’importanza della memoria e del rispetto reciproco tra alleati.

Nessuna volontà di creare strappi nei rapporti diplomatici ma “ristabilire la verità dei fatti” e restituire valore ai militari caduti in Afghanistan, sì. Giorgia Meloni si aspetta un segnale daDonald Trump, una rettifica delle sue gravi dichiarazioni contro i soldati italiani nella guerra in Afghanistan, descritti come “lavativi, appostati nelle retrovie” in attesa dell’intervento delle forze armate americane. Ma se da Washington non arriverà l’auspicato chiarimento, ci sarà un passaggio ulteriore. Ovvero una lettera firmata dal premier od anche direttamente una chiamata al presidente a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caduti Afghanistan, Meloni mette in riga Trump e attende rettifica: Palazzo Chigi scrive a Nato e Usa Trump, la nota di Palazzo Chigi: "Stupore per le dichiarazioni sull'Afghanistan"Palazzo Chigi ha espresso sorpresa per le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alle operazioni in Afghanistan, sottolineando l'importanza della collaborazione tra gli alleati della NATO. Afghanistan, Conte: “Trump agghiacciante ma Meloni non difende i caduti”L’ultimo commento di Conte evidenzia la complessità delle missioni internazionali e l’importanza di ricordare i sacrifici dei militari italiani. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Meloni: Trump rispetti i nostri soldati in Afghanistan, inaccettabili le sue parole; Schlein e Renzi contro Meloni: Umilia l’Italia per difendere Trump; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa; Stavolta Meloni risponde a Trump: Inaccettabili le sue parole sui soldati italiani. Meloni: Trump rispetti i nostri soldati in Afghanistan, inaccettabili le sue paroleLa presidente del Consiglio interviene 36 ore dopo le esternazioni a Fox News. La protesta delle opposizioni. Schlein: Come può candidarlo al Nobel? ... repubblica.it Meloni replica a Trump: Inaccettabili parole su alleati in AfghanistanScintille a distanza tra USA e alleati della Nato: Giorgia Meloni ha preso posizione rispondendo al presidente americano Trump. newsmondo.it Il premier a Donald: "Inaccettabile sminuire il contributo italiano in Afghanistan, caduti 53 uomini". E Crosetto scrive agli Stati Uniti - facebook.com facebook "Nel corso di quasi vent’anni di impegno, la nostra nazione ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio: 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti", dice la Premier. #Nato #Trump #Afghanistan x.com

