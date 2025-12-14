Torna l’incubo delle intimidazioni | due colpi di fucile contro l’auto di un commerciante

Nella notte, a San Donato di Lecce, si sono verificati due colpi di fucile contro l'auto di un commerciante, segnando un grave episodio di intimidazione. L'atto rappresenta un episodio preoccupante che mette in evidenza il clima di tensione e insicurezza nella zona.

SAN DONATO DI LECCE – Un messaggio intimidatorio a suon di colpi d’arma da fuoco. Sono almeno due i proiettili che, nella notte, hanno raggiunto l’auto di un commerciante alla periferia di San Donato di Lecce. Esplosi da un fucile calibro 12, i colpi hanno danneggiato un’Audi A6, parcheggiata. Lecceprima.it

