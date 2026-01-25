Burioni a processo a Sondrio minacce verso chi presentò esposto su radiazione dall' Ordine dei medici | Invio vostri dati alla mafia cecena

A Sondrio, Roberto Burioni è stato citato a giudizio per minacce nei confronti di chi aveva presentato un esposto riguardante una radiazione dall’Ordine dei medici. Il procedimento penale è stato avviato dal giudice di pace, che ha ritenuto sufficienti gli elementi per procedere. La vicenda riguarda le affermazioni di Burioni, che avrebbe minacciato e diffamato chi aveva segnalato il caso.

Il giudice di pace ha aperto un procedimento penale per minacce nei confronti della virostar La virostar Roberto Burioni va a processo a Sondrio. Avrebbe pubblicato alcuni post sui social relativi a delle minacce verso un gruppo di cittadini che aveva presentato un esposto contro di lui per l.

