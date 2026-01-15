Influenza K casi in aumento | l' Ordine dei Medici di Avellino invita alla vaccinazione
L’incremento dei casi di influenza di tipo K ha evidenziato l’importanza della prevenzione. L’Ordine dei Medici di Avellino raccomanda la vaccinazione, soprattutto per le persone non ancora immunizzate. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre i rischi legati alla diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. È consigliabile consultare il proprio medico e procedere alla vaccinazione in tempo utile.
“La variante K dell’influenza sta dando notevoli problemi, soprattutto alle persone non vaccinate. Il mio invito, rivolto naturalmente a coloro che sono ancora in tempo, è a vaccinarsi. Chi vi ha già provveduto non è quasi mai costretto ad andare in ospedale”. Il Presidente dell’Ordine dei Medici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
