Alfonso Amore segnalato dai pazienti per la sua umanità | premiato dall’Ordine dei medici

Una lettera per raccontare l'umanità incontrata in ospedale. Imma si era rivolta all'Istituto tumori Pascale di NAPOLI per un sospetto melanoma. Ha incontrato Alfonso Amore, dirigente medico e chirurgo dello staff di Corrado Caracò. E dopo quella visita ha deciso di scrivere una lettera di encomio al management del polo oncologico e, per essere sicura che il suo messaggio di gratitudine non si perdesse, ha scritto anche all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E' stato proprio l'Ordine dei Medici Chirurghi, in occasione della cerimonia per i 40 anni dei laureati in chirurgia e odontoiatria di Napoli e Provincia, ad insignire il Alfonso Amore con una targa in cui gli vengono riconosciute la dedizione, la competenza e la professionalità prestate a favore dei pazienti.