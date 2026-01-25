Baduaini, storico gelatiere di Firenze, rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Con oltre trent’anni di esperienza, il suo gelato è diventato un simbolo della tradizione dolciaria fiorentina. Questa storia racconta come un prodotto locale possa diventare un’icona globale, portando il nome di Firenze nel mondo attraverso qualità e passione. Un esempio di come l’artigianato possa attraversare i confini, mantenendo intatta l’autenticità.

Firenze, 25 gennaio 2026 – C’è un ’profumo’ che a Firenze molti riconoscono a occhi chiusi: è quello del gelato Badiani, un simbolo cittadino diventato ambasciatore del gusto italiano nel mondo. Quella di Badiani non è solo la storia di una gelateria, ma di un’identità fiorentina che resiste al tempo, tra tradizione, innovazione e famiglia. Fondata nel 1932 da Idilio Badiani, nel cuore della città, l’attività è cresciuta negli anni fino a diventare una delle eccellenze dell’artigianato dolciario. A raccoglierne l’eredità, nel 1993, è stata la famiglia Pomposi: Orazio, gelatiere per vocazione, insieme ai figli Paolo e Patrizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buontalenti, storia di un gelato-icona. “Così ’esplose’ il mitico Badiani. Ora portiamo Firenze nel mondo”

