Così a Catania ci si prepara alla fine del mondo | vi portiamo a scuola di sopravvivenza con prepper e survivalist

11 gen 2026

A Catania, si sta assistendo a una crescente attenzione verso la preparazione alle emergenze. Con questo spirito, esploriamo il mondo dei prepper e survivalist, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare situazioni impreviste. Dalla semplice pianificazione quotidiana alle strategie di sopravvivenza più complesse, questa guida mira a fornire informazioni pratiche e affidabili per affrontare il domani con maggiore sicurezza.

C'è chi pensa alle piccole emergenze quotidiane e mette da parte una torcia per quando salta la luce, una tanica d’acqua per i giorni di razionamento, un cavo in più nel bagagliaio per l’auto che si ferma all’improvviso. E poi ci sono quelli che si preparano alla fine del mondo. Chi lo fa per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

