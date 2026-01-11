Così a Catania ci si prepara alla fine del mondo | vi portiamo a scuola di sopravvivenza con prepper e survivalist

A Catania, si sta assistendo a una crescente attenzione verso la preparazione alle emergenze. Con questo spirito, esploriamo il mondo dei prepper e survivalist, offrendo strumenti e conoscenze utili per affrontare situazioni impreviste. Dalla semplice pianificazione quotidiana alle strategie di sopravvivenza più complesse, questa guida mira a fornire informazioni pratiche e affidabili per affrontare il domani con maggiore sicurezza.

