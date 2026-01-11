Così a Palermo ci si prepara alla fine del mondo | vi portiamo a scuola di sopravvivenza con prepper e survivalist

A Palermo, ci si prepara alle situazioni di emergenza con un approccio pratico e consapevole. In questo percorso di sopravvivenza, scopriamo le tecniche e gli strumenti utili per affrontare eventuali criticità, dal blackout alle risorse limitate. Prepararsi con calma e razionalità è un gesto di responsabilità, che permette di affrontare anche le sfide più impreviste con tranquillità e sicurezza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.