Così a Palermo ci si prepara alla fine del mondo | vi portiamo a scuola di sopravvivenza con prepper e survivalist

Da palermotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, ci si prepara alle situazioni di emergenza con un approccio pratico e consapevole. In questo percorso di sopravvivenza, scopriamo le tecniche e gli strumenti utili per affrontare eventuali criticità, dal blackout alle risorse limitate. Prepararsi con calma e razionalità è un gesto di responsabilità, che permette di affrontare anche le sfide più impreviste con tranquillità e sicurezza.

C'è chi pensa alle piccole emergenze quotidiane e mette da parte una torcia per quando salta la luce, una tanica d’acqua per i giorni di razionamento, un cavo in più nel bagagliaio per l’auto che si ferma all’improvviso. E poi ci sono quelli che si preparano alla fine del mondo. Chi lo fa per. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

