Brucia tutto Italia incendio improvviso | sospesa la messa fedeli in fuga

Questa mattina, intorno alle 10.45, un incendio ha colpito la Parrocchia di San Giacomo in via del Corso, a Roma, causando la sospensione delle messe e la fuga dei fedeli. L’intervento dei vigili del fuoco ha cercato di contenere il rogo e tutelare l’integrità dell’edificio, ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Questa mattina, intorno alle 10.45, un incendio ha interessato la Parrocchia di San Giacomo in via del Corso, a Roma. I Vigili del Fuoco, intervenuti con la Squadra 1A della Centrale, hanno provveduto a far uscire i fedeli presenti, giunti per la messa che si sarebbe dovuta celebrare di lì a poco. Le fiamme sono state spente rapidamente e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime verifiche, il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito nell’impianto di illuminazione del presepe, ancora installato nella chiesa nonostante la fine delle festività natalizie. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia, che hanno collaborato con i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

