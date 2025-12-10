Preparano la fuga dall’Italia Famiglia del bosco un arrivo improvviso stravolge tutto

La vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, inizialmente un episodio locale, ha guadagnato rilevanza nazionale e internazionale in pochi mesi. Con un arrivo improvviso che ha sconvolto la comunità, la storia si sviluppa come un esempio di tensione e mistero legati a un possibile tentativo di fuga dall’Italia.

La storia della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli è una vicenda che, nel giro di pochi mesi, si è trasformata da caso locale a questione di interesse nazionale e ora persino internazionale. Tutto era cominciato con quel ritrovamento, in piena estate, della famiglia che viveva da mesi in una zona impervia dei boschi abruzzesi, in condizioni giudicate dagli inquirenti non adeguate ai bisogni dei tre bambini. Da lì era partita una lunga trafila giudiziaria: l’allontanamento dei minori, l’ingresso nella casa famiglia di Vasto, la separazione forzata dai genitori e una serie di valutazioni tecniche che avevano alimentato un dibattito acceso e controverso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Preparano il colpo tentando di forzare la porta blindata: i proprietari accendono la luce e costringono i ladri alla fuga

Portati via soldi e gioielli, prima della fuga i ladri si sarebbero fermati a mangiare il panettone Vai su Facebook