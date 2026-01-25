Incendio durante la messa la chiesa piena di fedeli | vigili del fuoco sul posto

Stamattina, durante una messa molto frequentata, si è verificato un incendio all’interno della chiesa. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza i presenti. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra i fedeli, ma non si sono registrati feriti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Momenti di paura e tensione questa mattina durante una funzione religiosa molto partecipata, quando un improvviso incendio ha interrotto la quiete domenicale trasformando la celebrazione in attimi di autentico panico. In pochi istanti il fumo ha iniziato a diffondersi all'interno dell'edificio sacro, mentre i presenti cercavano di capire cosa stesse accadendo. >> "Abbiamo una risposta". Garlasco, scoperta sul dna di Ignoto 2: cosa cambia ora L' allarme è scattato a metà mattinata, proprio mentre l'afflusso dei fedeli stava aumentando per la Santa Messa. La situazione è apparsa subito delicata, anche perché all'interno c'erano numerose persone, tra famiglie, anziani e turisti.

