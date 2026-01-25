Borussia Dortmund Inter dove vederla | Sky o Prime?

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter? La partita si svolge nell’ambito della fase a gironi di Champions League. Per seguire l’incontro, è possibile consultare le piattaforme di streaming come Sky e Prime Video, entrambe autorizzate a trasmettere l’evento. L’Inter si gioca la qualificazione negli ultimi 90 minuti, rendendo questa sfida fondamentale per il proseguimento della competizione europea.

Borussia Dortmund Inter dove vederla. L’ultima chiamata europea dell’Inter passa da Dortmund. I nerazzurri si giocano tutto nei 90 minuti finali della League Phase di Champions League, con un obiettivo chiaro ma complicato: vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati per rientrare tra le prime otto della classifica. Un’impresa tutt’altro che semplice, soprattutto contro un avversario che in Europa, davanti al proprio pubblico, sa spesso esaltarsi. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a un vero e proprio miracolo sportivo. Il primo passo è obbligato: battere il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

